Una pipa que transportaba asfalto explotó y provocó un incendio al interior de una fábrica de materiales asfálticos, ubicada en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

El incidente fue reportado la mañana de este domingo 29 de noviembre, en el cruce de Microempresarios del Poniente y calle del Poniente, en la colonia Microempresarios.

De acuerdo con el informe de Protección Civil de Nuevo León, el reporte de emergencia se recibió a las 10:47 horas, por lo que elementos de la corporación acudieron al sitio para atender la situación. A su llegada, encontraron que unidades de Bomberos de Nuevo León ya trabajaban en el lugar para controlar el incendio, luego de que una pipa que se encontraba realizando una descarga de asfalto explotara.

Al momento de su arribo, personal de la empresa se encontraba trabajando con un hidrante para atender la emergencia. La unidad involucrada pertenece a la empresa Auto-Tanques Reyes S.A. de C.V. la cual tenía una capacidad máxima de 38 mil litros y transportaba aproximadamente una cuarta parte de su capacidad en asfalto al momento del incidente.

Ante la situación, los cuerpos de auxilio realizaron las maniobras correspondientes para controlar el fuego y evitar que el incidente representara mayores riesgos dentro de las instalaciones. Protección Civil informó que no se registraron personas lesionadas ni fue necesario realizar evacuaciones, debido a que al momento de los hechos únicamente se encontraban en el sitio la persona encargada de realizar la descarga de la pipa y el guardia de seguridad.

Una vez controlado el incendio, las autoridades procedieron a acordonar el área y descartaron riesgos adicionales. En el operativo participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Bomberos de Nuevo León, Protección Civil de Santa Catarina, Policía municipal y personal de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente.

Las labores de atención concluyeron a las 12:35 horas, mientras que personal de inspecciones de la empresa permaneció en el sitio en espera de las revisiones correspondientes por parte de Protección Civil de Nuevo León.

Con información de Pedro Caballero/ Noticias N+

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