Dos hombres identificados como Alexander y Anderson, de 23 y 29 años,fueron detenidos por elementos de Fuerza Civil en el Camino a Rayones, Nuevo León, por su presunta relación con un ataque armado contra una familia ocurrido en el municipio de Galeana.

La detención se realizó a la altura del ejido San Lucas, donde los elementos de seguridad mantenían presencia en puntos estratégicos cercanos al municipio de Rayones.

De acuerdo con la información proporcionada por Fuerza Civil, los oficiales observaron a dos hombres que les parecieron sospechosos. Al percatarse de la presencia de las unidades policiales, ambos intentaron escapar hacia unas brechas y zonas de monte.

Ante esta situación, los elementos desplegaron un operativo para rodearlos e impedir que huyeran. Una vez que lograron ubicarlos frente a frente, los oficiales los persuadieron para que entregaran las armas que portaban y se sometieran a la detención.

Durante la intervención, las autoridades encontraron armas largas en posesión de los dos hombres, las cuales fueron aseguradas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones.

La captura cobra relevancia debido a que ambos detenidos estarían relacionados con un ataque a balazos ocurrido el pasado 16 de noviembre en el ejido Boca del Refugio, en el municipio de Galeana, Nuevo León. En ese hecho violento, tres integrantes de una familia perdieron la vida luego de ser atacados con armas de fuego al interior de una vivienda.

Entre las víctimas se encontraba una niña de siete años, un joven de 17 años y el padre de familia, de 35 años. Además, durante la agresión, otro menor de edad resultó lesionado en una de sus piernas por una esquirla de arma de fuego.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen a Hombres Armados Involucrados en Ataque en Camino a Rayones,NL

El ataque generó una movilización de las autoridades debido a la gravedad de los hechos y a que entre las víctimas se encontraban dos menores de edad.

Los dos hombres, así como las armas largas aseguradas, quedaron a disposición de las instancias correspondientes. Hasta el momento, se espera que las autoridades proporcionen más información sobre el caso y las investigaciones relacionadas con este ataque armado.

Con información de Pedro Caballero/ Noticias N+

RR