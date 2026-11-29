España vivió este domingo una histórica jornada electoral en la que se registró un récord de participación ciudadana. Los resultados de los comicios podrían llevar a la ultraderecha al gobierno nacional por primera vez desde el retorno a la democracia, poniendo fin a los ocho años en el poder del socialista Pedro Sánchez.

El Partido Popular (PP), con Alberto Núñez Feijóo, y la ultraderecha de Vox tendrían casi asegurada la mayoría absoluta del Congreso español con al menos 176 escaños, según un sondeo dado a conocer por la agencia EFE tras el cierre de las casillas.

La participación en las elecciones generales de España alcanzó más del 68%, casi un 15% más que en los comicios de 2023, el más alto de la democracia, según datos del Ministerio del Interior.

El 5 de octubre, Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, anunció la convocatoria para las elecciones generales anticipadas que se realizaron este domingo. Se trata de los cuartos comicios desde la llegada al poder del militante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Las casillas abrieron a las 09:00 hora de España y cerraron a las 20:00 horas (13:00 hora del centro de Mexico), momento en el que comenzó el escrutinio.

Para las elecciones generales anticipadas estuvieron convocados 38.6 millones de electores, de los cuales, 35.9 millones residen en España, para elegir a los 350 diputados del Congreso y a 209 senadores.

España registró la cifra más alta de participación de la serie histórica en unas elecciones generales, por encima del 63.45% en los comicios celebrados en 1996, en los que ganó el conservador Partido Popular, liderado entonces por José María Aznar, frente al PSOE, a cuyo frente estaba Felipe González.

Madrid y Cataluña fueron las ciudades con mayor aumento en la participación con 19% y 17.83% más, respectivamente. Mientras que Ceuta y Melilla, en la costa africana, les superan con 21.5% y 24.39% más que en 2023.

Con información de agencias.

RMT