Un camión tipo pipa protagonizó una aparatosa volcadura para después incendiarse sobre el kilómetro 52+080 de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca en la entidad poblana.

El Heroico Cuerpo de Bomberos del Estado de Puebla acudió al lugar de los hechos, a la altura del municipio de Chalchicomula de Sesma para combatir las llamas que salían de la unidad de carga.

En la atención del siniestro también colaboraron las estaciones de Chalchicomula de Sesma, Huixcolotla y San José Chiapa, así como con Protección Civil y otras corporaciones.

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Se realizaron maniobras para controlar y extinguir el fuego, además de contener el escurrimiento del material combustible y enfriar la estructura del contenedor para prevenir una posible reignición.

Cabe destacar que los cuerpos de emergencias no reportaron el estado de salud del conductor de la pipa, por lo que se presume que no sufrió lesiones de gravedad durante el accidente.

Con información de N+

GMAZ