Un adolescente de 15 años de edad murió tras accidentarse en la motocicleta en la que viajaba en calles de la colonia San Ramón, ubicada al sur de la ciudad de Puebla.

El joven manejaba por la avenida 11 Sur y, al llegar al panteón Jardín Eterno, perdió el control de la unidad de dos ruedas presuntamente debido a las condiciones climatológicas.

El conductor se subió al camellón central de la vialidad y chocó contra la base de uno de los árboles, esto provocó que saliera proyectado y cayera hacia el pavimento.

Los paramédicos acudieron a brindarle los primeros auxilios al menor de edad, sin embargo, sólo confirmaron que dejó de tener signos vitales a los pocos minutos del percance.

Los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla fueron los encargados de llevar a cabo el levantamiento de cadáver e identificarlo para dar avisos a los familiares.

Con información de Cristóbal Lobato

GMAZ