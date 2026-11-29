La circulación en la autopista México-Pachuca registró afectaciones este domingo debido a la presencia de personas sobre la vialidad y a un accidente ocurrido en dirección a la Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes viales, en el Estado de México se registró un cierre parcial de circulación en dirección a Pachuca, luego de que se detectara la presencia de personas sobre la autopista. Ante esta situación, se pidió a los automovilistas atender las indicaciones viales y conducir con precaución.

Por otra parte, también se reportó un accidente en el kilómetro 51+700, con dirección a la Ciudad de México. Al sitio acudieron servicios de emergencia para atender el percance y realizar las maniobras necesarias para agilizar el tránsito.

Estas dos situaciones provocaron complicaciones para los conductores que circulaban por esta importante vía de conexión entre el Estado de México y la capital del país.

¿Qué hacer si circulas por la México-Pachuca?

Ante los reportes de afectaciones, se recomienda a los automovilistas: