Las bajas temperaturas que comienzan a sentirse en distintas regiones del país traerán ajustes en los horarios de algunas escuelas de educación básica durante la semana del lunes 30 de noviembre al viernes 4 de diciembre de 2026.

Sin embargo, es importante aclarar que no se trata de un cambio general en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sino de modificaciones locales para proteger a estudiantes del frío.

De acuerdo con las disposiciones anunciadas por autoridades educativas estatales, algunas entidades retrasarán la hora de entrada hasta 30 minutos o adelantarán la salida, principalmente en preescolar y primaria. También se permitirá que niñas, niños y adolescentes utilicen chamarras, bufandas y otras prendas abrigadoras adicionales al uniforme escolar.

¿En qué estados habrá cambio de horario?

En Puebla: El horario de invierno estará vigente del 3 de noviembre al 26 de febrero de 2027. En primarias matutinas las clases serán de 8:30 a 13:30 horas, mientras que en preescolar el horario será de 9:30 a 12:30 horas. Las secundarias generales tendrán clases de 7:30 a 13:30.

En Querétaro: las primarias públicas generales e indígenas aplicarán el ajuste del 17 de noviembre de 2026 al 19 de febrero de 2027. El turno matutino tendrá un horario aproximado de 8:30 a 12:30 horas y el vespertino de 14:00 a 18:00 horas.

Tlaxcala: La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala anunciaron la implementación el horario de invierno en escuelas primarias públicas y privadas desde el 23 de noviembre, hasta nuevo aviso. De 8:30 a 13:00 horas, y turno vespertino de 13:30 a 17:30 horas.

En Ciudad Juárez, Chihuahua: Los ajustes estarán vigentes hasta el 14 de marzo de 2027. Algunos horarios contemplan la entrada de educación inicial a las 8:00 horas y de preescolar matutino a las 9:00 horas.

En San Luis Potosí: Se anunciaron medidas por la temporada invernal, con posible aplicación desde el 30 de noviembre: tolerancia de 30 minutos para la entrada matutina y adelanto de la salida vespertina.

Michoacán: Aplicará el retraso de 30 minutos a partir del 1 de diciembre y hasta el 19 de febrero de 2027, con excepciones en regiones como la Costa y Tierra Caliente.

¿Cuándo terminan las clases antes de Navidad?

Las actividades escolares continuarán de manera regular, con los ajustes locales correspondientes, hasta el viernes 18 de diciembre. El receso invernal oficial comenzará el 21 de diciembre y concluirá el 5 de enero de 2027. El regreso a las aulas está previsto para el jueves 7 de enero, debido a la suspensión de actividades docentes del miércoles 6.

Las familias deben consultar los avisos de cada plantel y de las autoridades educativas estatales, pues los horarios pueden variar según el nivel escolar, el turno y las condiciones climáticas de cada región.

TLS