La circulación en la autopista México-Querétaro registra afectaciones durante este sábado debido a varios accidentes que han provocado reducciones de carriles en dirección a la Ciudad de México, informó Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

De acuerdo con los reportes de la dependencia, se atienden distintos incidentes en los kilómetros 50, 55 y 56, donde se registra carga vehicular intensa y presencia de lluvia.

CAPUFE informó sobre tres puntos con afectaciones a la circulación:

Kilómetro 50: reducción de carriles por la atención de una salida del camino y volcadura de un tractocamión.

Kilómetro 55: reducción de carriles por la atención de un accidente relacionado con la salida del camino de un tractocamión.

Kilómetro 56: reducción de carriles debido a las maniobras para retirar una unidad siniestrada.

En sus avisos publicados durante la mañana, CAPUFE precisó que los incidentes afectan el sentido hacia la Ciudad de México.

A las 10:48 de la mañana, la dependencia reportó el cierre parcial de circulación en el kilómetro 56, mientras que a las 11:14 informó sobre una reducción de carriles en el kilómetro 55 por la atención del accidente.

¿Qué recomienda CAPUFE a los automovilistas?

Ante la lluvia y el pavimento mojado, CAPUFE pidió a las personas usuarias disminuir la velocidad, evitar maniobras bruscas, encender las luces del vehículo y atender los señalamientos e indicaciones viales.

La dependencia recordó que las condiciones del pavimento pueden reducir el agarre de los neumáticos y aumentar la distancia necesaria para frenar.

Para solicitar información o asistencia, las personas usuarias pueden comunicarse al número 074.