El incendio de una vivienda irrumpió la tranquilidad de la noche en la colonia Villa del Real, al norte de Hermosillo, y activó las alertas de cuerpos de emergencia ante el reporte inicial que advertía la presencia de tres menores dentro de la casa número 44 de la calle Anglicana entre Cabo San Pedro y Londinense.

El coordinador de Bomberos, Martín Grijalva, informó que al momento del siniestro no había niños en el interior y cuando ellos llegaron al domicilio los dos únicos moradores se habían puesto a salvo resguardándose en el patio trasero.

“El reporte fue con tres menores en el interior. Llegamos y había mucho material consumible aquí afuera, logramos abrir paso y se checó en el interior y no había nada, eran dos habitantes del lugar que estaban en el patio trasero, ellos mismos salieron a la parte de atrás y allá se resguardaron. Comenta el señor que cuando vio el fuego ya estaba entrando por la ventana, probablemente haya sido fuego directo. Sin lesionados, de hecho, ya fueron checados por la unidad de Cruz Roja y todo está bien”, comentó Martín Grijalva, coordinador de Bomberos de Hermosillo.

El saldo del incendio, ocurrido alrededor de las 4:00 de la mañana del sábado, dejó pérdidas totales en el domicilio afectado y daños por calor en las dos viviendas más próximas.

La emergencia fue atendida por 10 elementos de Bomberos con dos unidades extintoras y una cisterna; apoyados por paramédicos de Cruz Roja y elementos de Seguridad Pública Municipal, reportando cuantiosos daños materiales sin personas lesionadas.