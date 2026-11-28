El Pinal del Zamorano, ubicado en los límites de Colón, Querétaro, y San José Iturbide, Guanajuato, sorprendió con un paisaje invernal luego de que la caída de nieve cubriera parte de esta elevación montañosa.

Las imágenes comenzaron a circular, mostrando la vegetación y los alrededores de la montaña cubiertos de blanco, un fenómeno poco habitual que llamó la atención.

El espectáculo natural se presentó durante el ingreso de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027, que ocasionó un descenso de temperaturas, lluvias y condiciones para la caída de nieve o aguanieve en distintas zonas montañosas del país.

Por su parte, el presidente municipal de Colón, Gaspar Trueba, exhortó a la ciudadanía a cuidarse y abrigarse bien ante este fenómeno y las bajas temperaturas que está causando.