Un perro fue rescatado por elementos de la División de Protección Animal de la Policía de Guadalupe, luego de recibir varias denuncias ciudadanas por presunto maltrato animal en la colonia Santa Cruz, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

El caso fue atendido en el octavo sector de dicha colonia, donde los oficiales acudieron hasta un domicilio para verificar las condiciones en las que se encontraba la mascota, luego de que vecinos reportaran una posible situación de maltrato por parte de su propietaria.

Al llegar al lugar, los elementos localizaron a un perro de color negro, cuyo pelaje se encontraba visiblemente afectado. Además, observaron que el animal estaba amarrado del cuello y de una de sus patas, dentro de un entorno que presentaba condiciones de descuido.

Ante esta situación, los oficiales se entrevistaron con la mujer que se encontraba a cargo de la mascota, a quien le explicaron cuáles son las condiciones adecuadas que debe cumplir una persona para tener un animal de compañía y garantizar su bienestar.

Como parte de la intervención, los elementos de Protección Animal determinaron retirar al perro del domicilio, con la finalidad de trasladarlo a un lugar donde pudiera recibir las atenciones y cuidados necesarios, así como una valoración de sus condiciones.

Durante la atención del reporte, las autoridades también hicieron saber a la propietaria cuáles son las responsabilidades que implica tener una mascota, entre ellas proporcionarle un espacio adecuado, alimentación, higiene y cuidados para evitar que su integridad se encuentre en riesgo.

De acuerdo con la información proporcionada, la mujer podrá acudir al Centro de Control Canino y Felino para solicitar que el perro sea devuelto a su domicilio, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos por las autoridades y garantice que contará con las condiciones necesarias para su cuidado.

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Hasta el momento, no se ha informado si la propietaria enfrentará alguna sanción por estos hechos ni cuáles serían las medidas que podrían aplicarse ante el presunto maltrato animal.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la población para reportar cualquier situación en la que se detecte posible maltrato o abandono de animales, tanto en Guadalupe como en los demás municipios de Nuevo León.

Asimismo, recordaron la importancia de la participación ciudadana para identificar estos casos y permitir que las autoridades intervengan oportunamente en favor de la protección y el bienestar de los animales.

Con información de Adriana Garcino/ Noticias N+

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