El desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, que alcanza el hito de su edición número 100, tendrá una segunda oportunidad.

Se prevé que el desfile inicie este sábado por la mañana con los mismos globos y carrozas, mil payasos y la mayoría de las celebridades, más las incorporación de LL Cool J y Gloria Gaynor, programados originalmente para el jueves, hasta que el mal tiempo pospuso el evento que da comienzo cada año a la temporada navideña.

Will Coss, vicepresidente y productor ejecutivo de Macy's Studios, indicó a The Associated Press el viernes por la noche:

"Me complace decir que ofreceremos el 100º Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's que hemos estado planificando durante los últimos dos años".

Una potente tormenta obligó al primer aplazamiento en la historia de esta tradición festiva. Algunas bandas de música de lugares lejanos se apresuraron a recaudar decenas o incluso cientos de miles de dólares para prolongar su estancia en Nueva York.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así se Vivió la Tormenta del Día de Acción de Gracias que Pospuso el Desfile de Nueva York

Entre las celebridades que originalmente estaban anunciadas están Megan Moroney, Teddy Swims, Queen Latifah, Keke Palmer, JoJo y Jimmy Fallon & The Roots. También estaba previsto un homenaje a Dolly Parton, encabezado por Megan Hilty, y apariciones especiales de Melissa Joan Hart, Jack McBrayer, Janet McTeer y Holly Robinson Peete, todos abriendo paso a Santa Claus. Se incorporaron a última hora Gloria Gaynor, autora del atemporal "I Will Survive", y el actor y rapero LL Cool J.

El desfile recorre una ruta de 4 kilómetros que comienza en el Upper West Side de Manhattan y va hasta Herald Square, frente a la tienda insignia de Macy's. Contará con sus clásicos favoritos, incluidos Snoopy, Spider-Man y Buzz Lightyear, así como con algunos personales nuevos, como: Bluey, Earl the Squirrel y Hello Kitty Big Apple.

La tormenta de Acción de Gracias afectó la planificación del desfile, que llevaba más de dos años y medio de preparación. Coss explicó que uno de los mayores obstáculos para los organizadores fue desinflar todo el conjunto de globos, empaquetarlo, llevarlo al estudio y luego dejarlo listo de nuevo para este sábado.

Con información de AP.

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