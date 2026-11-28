Se les conoce como neets en el Reino Unido: jóvenes que no estudian, no se capacitan en nada y no trabajan. Son el equivalente a los ninis.

Y su número está creciendo. Tanto, que se teme que se esté hablando ya de una generación perdida.

Y no es que no lo intenten. Es que es un círculo vicioso. Hay unos 700 mil empleos que llenar ahora mismo, pero también es la cifra más baja en años. Hay mucha competencia.

Muchos jóvenes, como Yusuf Haddidi, envían sus currículums y ni siquiera reciben respuesta.

"Te esfuerzas mucho en preparar una solicitud y cuando no obtienes una respuesta como es debido, la verdad es que resulta algo muy desmoralizador y, sinceramente, a veces te dan ganas de rendirte".

Para un país con una población total de 70 millones de habitantes, que 1 millón de jóvenes entre 16 y 24 años sean neets es una cifra muy preocupante: esto significa que estamos hablando de 1 de cada 8 de los que se encuentran en esas edades.

El gobierno quiere hacer cambios, pero tomará tiempo. Expertos en educación afirman que quienes dan empleo necesitan apoyo también; por ejemplo, que les reduzcan impuestos si le dan trabajo a un joven.

Christopher Nepers, director de la academia Nepers, señala: "Está muy bien preparar a los jóvenes para el mundo laboral, pero también es necesario que las empresas quieran contratarlos. Creo que necesitamos incentivos para que las empresas quieran contratar y capacitar a los jóvenes.

Si el ciclo puede romperse, y conseguir que los neets dejen de serlo, el beneficio podría ser enorme. Se estima que tener a tantos jóvenes inactivos cuesta, en falta de producción económica, unos 150 mil millones de dólares anuales al Reino Unido, ya que tampoco pagan impuestos y reciben beneficios del estado.

Por ahora, solo les queda esperar y seguir perdiendo tiempo y oportunidades para su futuro.

Con información de Horacio Rocha Staines

ICM