Perú ha confirmado la muerte de ocho personas tras el desplome de un helicóptero de la Fuerza Aérea en la región de Ayacucho. Solo un tripulante del Mi-17 sobrevivió al incidente, quien fue trasladado a Lima.

El incidente ocurrió en una de las principales zonas cocaleras del país sudamericano, la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, conocido por las siglas VRAEM. En la región, que supera al estado mexicano de Aguascalientes, operan grupos del narcotráfico y remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso.

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El Ministerio de Defensa señaló en un comunicado que las “causas del accidente son materia de investigación”. En un comunicado previo, el gobierno señaló que el incidente ocurrido en Sanabamba se produjo cuando el helicóptero desarrollaba una operación para evacuar una patrulla militar.

En el momento del siniestro iban a bordo 9 elementos. De los cuales seis eran miembros de la Fuerza Aérea y tres del Ejército.; El único sobreviviente fue el piloto, quien fue trasladado a Lima para recibir “tratamiento médico especializado”.

El FAP-646 es el segundo helicóptero Mi-17, de fabricación rusa, que se accidenta gravemente en este año en Perú. En febrero el FAP-614 se estrelló en una zona montañosa de la sureña región de Arequipa, bajo un clima de intensa niebla.