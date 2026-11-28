La WWE confirmó el fallecimiento de Jermaine Haley, conocido en el cuadrilátero como 'Bronson Reed', a los 38 años. El luchador australiano murió por complicaciones médicas, según informó la compañía a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

Hasta el momento, la WWE no ha precisado qué complicaciones médicas provocaron su muerte. El fallecimiento ocurrió semanas después de que Reed sufriera lesiones graves durante el evento Crown Jewel 2026, celebrado en Riad, Arabia Saudita, por las que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente antes de regresar a casa para continuar su recuperación.

El anuncio también recordó que Reed era esposo de Paige y padre de una niña; su esposa se encuentra embarazada. La WWE expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de profesión.

La noticia generó reacciones entre los seguidores de la lucha libre profesional, quienes reconocían a Bronson Reed por su participación en WWE y su trayectoria en otras empresas internacionales.

¿Quién era Jermaine Haley?

Jermaine Haley nació el 25 de agosto de 1988 en Adelaida, Australia. Comenzó su trayectoria en la lucha libre profesional en 2007 y compitió durante varios años en distintas empresas antes de llegar a la WWE en 2019.

Dentro de la compañía estadounidense destacó por su fuerza física y movimientos de alto impacto. Uno de sus movimientos característicos era el Tsunami, con el que ejecutaba un salto desde la tercera cuerda sobre sus rivales.

Entre sus principales logros estuvo conquistar el Campeonato Norteamericano de NXT, después de derrotar a Johnny Gargano. También ganó la batalla real André the Giant Memorial en 2024, uno de los reconocimientos de su trayectoria en WWE.