El 27 de noviembre de 2003 nació en Ensenada, Baja California, el ciclista Isaac del Toro, a quien se le considera el mejor deportista mexicano del momento.

Y lo deja claro el haber ganado por segundo año consecutivo el Premio Nacional del Deporte en la categoría de Deporte Profesional, el cual próximamente le será entregado.

Con apenas 23 años y tres temporadas dentro del UAE Team Emirates, el Torito se ha convertido en pieza fundamental de su equipo y un protagonista ideal en el calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Precisamente, en la clasificación del organismo mundial, el pedalista mexicano está en el tercer puesto, con 5 mil 606.46 puntos, solo debajo de Tadej Pogacar (9 mil 331.75) y de Remco Evenepoel (7 mil 191.61).

Su presentación ante el mundo fue la victoria en el Tour de l'Avenir, conocido como el Tour de Francia de los jóvenes, en 2023. Fue ese triunfo el que lo llevó al conjunto emiratí.

En 2024, su temporada de inicio, se llevó la Vuelta de Asturias y una etapa en el Tour Down Under. Pero su despegue fue en 2025, con su segundo lugar en el Giro de Italia, las victorias en la Vuelta a Burgos, el Tour de Austria y los campeonatos nacionales de México, tanto en ruta como en contrarreloj.

En este 2026, no podemos olvidar que ganó el UAE Tour, la Tirreno Adriático y el Tour Auvergne Rhone-Alpes, antes de conseguir su primera etapa en el Tour de Francia y quedar tercero en la Grande Boucle.

En total, en su carrera como profesional, suma 33 victorias y ya ha participado en las tres grandes pruebas del ciclismo mundial: la Vuelta a España (2024), el Giro de Italia (2025) y el Tour de Francia (2026).

"La historia de Del Toro en el ciclismo comenzó a una edad temprana, cuando disfrutaba del ciclismo de montaña, el ciclocross y las carreras de carretera, guiado por sus padres, ambos entusiastas del ciclismo", dice el sitio oficial del UAE Team Emirates.

A través de redes sociales, el equipo lo felicitó por su pedalista: "¡Feliz cumpleaños, Torito!", lo que de inmediato generó reacciones y mensajes entre los seguidores.

Del Toro Romero está compitiendo también por el Vélo d'Or, el balón de oro del ciclismo, que organiza L'Equipe, al mejor ciclista de la temporada, donde se enfrenta a monstruos de la disciplina, entre ellos Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Mathieu Van der Poel y Paul Seixas.

Se espera que el próximo año sea el de la consolidación para Isaac del Toro, cuya mentalidad y disciplina lo han convertido en un referente del deportista de élite.

Con información de N+

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