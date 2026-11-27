Erin Patterson se está jugando su última carta ante el Máximo Tribunal de Australia, la única instancia que podría revertir la sentencia que pesa en su contra por la muerte de tres personas con hongos venenosos.

La mujer fue condenada por matar a tres familiares de su esposo, de quien estaba separada, con setas tóxicas en 2023. Fue sentenciada el año pasado a cadena perpetua.

Luego de que el Tribunal de Apelaciones del estado de Victoria rechazara su petición de dejarla en libertad y ordenar la repetición del juicio, llevó su caso al máximo tribunal del país.

La mujer de 52 años sostiene que su condena por triple asesinato -papá, mamá y una tía de su pareja- fue fruto de un "error judicial".

Sin embargo, el mes pasado, ese tribunal no solo rechazó su solicitud de anular las condenas, sino que consideró que los crímenes, "cuidadosamente planificados y deliberados", merecían una pena de cadena perpetua.

Inicialmente, Patterson había recibido una condena que le permitía solicitar la libertad condicional tras cumplir 33 años de prisión. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones consideró el pasado octubre que sus delitos fueron "fríos y calculados" y determinó que debía permanecer encarcelada durante el resto de su vida.

Ahora, Patterson presentó un recurso ante el máximo tribunal australiano en un último intento por recuperar su libertad, informaron la cadena pública ABC y el diario The Age, citando fuentes cercanas al tema.

Según esos medios, la mujer apela tanto su condena como la sentencia de cadena perpetua. Corresponde ahora al Tribunal Superior decidir si admite el recurso, un proceso que podría tardar meses.

Los abogados de Patterson sostienen que sufrió un "grave" error judicial durante el juicio, además de un contrainterrogatorio "opresivo" y decisiones injustas sobre la admisión de pruebas.

La mujer, de 52 años, fue declarada culpable en julio de 2025 de los asesinatos de sus exsuegros, Don y Gail Patterson, y de la hermana de este, Heather Wilkinson.

A ellos les sirvió un almuerzo de solomillos Wellington preparados con setas de la especie Amanita phalloides, conocida como oronja verde o sombrero de la muerte, en su vivienda de Leongatha, en el estado de Victoria, en julio de 2023.

El esposo de Wilkinson, Ian, también resultó intoxicado, pero sobrevivió tras permanecer 54 días hospitalizado.

ICM