El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) celebró este jueves la detención de Fausto Isidro ‘N’, alias ‘El Chapo Isidro’ en un mensaje publicado en su cuenta de X.

“Un importante líder de un cártel se encuentra ahora bajo custodia”, indicó.

Detalló que después de una investigación del Departamento de Seguridad Nacional se logró la captura de Fausto Isidro ‘N’.

“Tras una investigación de un grupo de trabajo del Departamento de Seguridad Nacional, las fuerzas militares mexicanas capturaron a Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘Chapo Isidro’, presunto alto dirigente del Cártel de Sinaloa y uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI”.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Precisó que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) en San Diego, apoyó la investigación junto con los Grupos de Trabajo de Seguridad Nacional, y autoridades del Gobierno mexicano, cuya operación militar culminó con la captura del ‘Chapo Isidro’.

Y reconoció la colaboración entre las fuerzas del orden de ambos países.

“Este caso demuestra el impacto crucial de una colaboración sostenida entre las fuerzas del orden de ambos lados de la frontera para combatir a las organizaciones criminales transnacionales”.

Destaca la fotografía que acompaña este mensaje donde se observa al detenido llorando, una imagen que no se encontraba dentro de las que se difundieron por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, luego de su captura en Guasave, Sinaloa.

Con información de N+.

LECQ