La Selección Mexicana Femenil buscará este sábado en Mansfield, Texas, conseguir su pase directo al Mundial Brasil 2027, cuando se mida a Haití, en la ronda de cuartos de final del W Championship de la Concacaf.

Desde hace 12 años, el conjunto nacional no ha podido regresar a una justa mundialista, por lo que el torneo regional es relevante para el Tri femenil.

En total, desde que la FIFA organizó la primera edición de las Copa del Mundo Femenina en China (1991), nuestro país ha asistido en tres ocasiones de nueve que se han celebrado.

La primera vez que el Tri femenil estuvo en una justa mundial fue en Estados Unidos 1999. Formó parte del Grupo B junto con Brasil, Alemania e Italia, potencias en el rubro. México no pudo conseguir puntos, marcó un gol y recibió 15 durante los tres partidos que disputó.

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Doce años después de su debut mundialista, llegó a Alemania para competir en su segundo torneo. En esta ocasión, fue ubicado en el Grupo B junto con Inglaterra, Nueva Zelanda y Japón, que a la postre sería campeón.

Su presentación fue mejor: quedó en tercer lugar del sector, sumó dos puntos, marcó tres tantos y recibió siete.

Para Canadá 2015, México consiguió su pase mundialista. Fue enrolado en el Grupo F, junto con Francia, Inglaterra y Colombia. Como en la primera copa, el Tri quedó en el último lugar de su sector, con un empate y dos derrotas. Marcó dos goles y recibió ocho.

Cabe destacar que hubo dos torneos mundiales femeniles que no se consideran oficiales por no estar organizados por la FIFA: Italia 1970 y México 1971. En el primero, México quedó en tercer lugar. En el segundo, en nuestro país, el Tri llegó a la final y cayó ante Dinamarca.

Regresando a la etapa moderna, nuestro país quedó fuera de los Mundiales de Francia 2019 y Australia y Nueva Zelanda 2023, es decir, un total de 12 años sin poder llegar al torneo mayor de la FIFA.

Este sábado 28 de noviembre, tiene una posibilidad inmejorable de regresar a la Copa del Mundo, pero antes deberá vencer a Haití, que ocupa el lugar 48 de la Clasificación de la FIFA.

Con información de N+

ICM