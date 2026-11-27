La escritora Ximena Santaolalla denunció que su padrastro, el empresario Francisco Aguirre, expresidente de Grupo Radio Centro, abusó sexualmente de ella todos los días durante nueve años. Una niña de cinco años vivió violaciones todos los días por quien tenía que protegerla, aseguró Santaolalla en una entrevista al diario español El País.

La escritora explicó que en mayo de este año, Francisco Agurirre firmó un contrato de confidencialidad a cambio de evitar una denuncia penal. En él, el exdirectivo se comprometió a realizar donaciones a asociaciones dedicadas a la infancia, a mantener la pensión mensual a la madre de Santaolalla y a promover la prevención del abuso sexual infantil en los espacios radiofónicos, sin embargo, la escritora asegura que éste no lo cumplió.

Grupo Radio Centro emite postura. A través de un comunicado, el grupo radiofónico informó que Francisco Aguirre renunció a la presidencia del consejo de administración el pasado 18 de noviembre de este año, y que actualmente no ocupa cargo directivo alguno. Indicó que por tratarse de señalamientos que corresponden al ámbito personal, Grupo Radio Centro se abstendrá de emitir juicios o comentarios sobre los hechos específicos señalados.

Aunque expresó su profundo respeto y solidaridad hacia todas las personas que hayan sido víctimas de cualquier forma de violencia o abuso sexual.

Ante el caso, hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su solidaridad a Ximena Santaolalla. Aseguró que le mandó un mensaje personal, y durante la conferencia matutina de este jueves 26 de noviembre de 2026 le ofreció acompañamiento y el respaldo del Gobierno de México.

“Primero nuestra apoyo, solidaridad, abrazo, a Ximena, es una historia de vida tremenda, que vivió de abuso, ayer tuve la oportunidad de mandarle un mensaje de solidaridad y decirle, todo el apoyo del gobierno de México para presentar la denuncia”.

La mandataria mexicana explicó que tiene el acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres, de todo su gobierno, así lo mencionó:

“Lo que ella decida, evidentemente, pero que sepa que estamos con ella, entonces, depende de ella presentar la denuncia, y tiene todo el acompañamiento, ojalá la presente, y tiene todo el acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres, de todo el Gobierno y de la presidenta de la República para hacerlo”.

En tanto, esta noche, la secretaría de las Mujeres también le expresó su solidaridad, "así como con todas las mujeres que han enfrentado estas violencias y que, durante años, han sido silenciadas, amenazadas, ignoradas o revictimizadas".

Cronología de abusos contra Ximena Santaolalla

Según el testimonio de la autora de 43 años, las agresiones ocurrieron de manera diaria entre 1988 y 1997, tanto en el domicilio familiar en Ciudad de México como durante viajes al extranjero.

"Fui abusada a diario durante nueve años por Francisco Aguirre Gómez. Era parte de mi rutina: iba a la escuela, regresaba a comer, hacía la tarea, cenaba, me lavaba los dientes y me iba a dormir, a esperar a qué hora llegaba este señor", relató Santaolalla a El País.

La escritora explicó que ya había narrado estos hechos en su novela "Un jardín al fondo de la noche" (2025), pero hasta ahora no había confesado que era obra autobiográfica.

La escritora según indicó en la entrevista con El País, que decidió señalar públicamente al empresario al saber que éste seguía conviviendo con menores y tras advertir a otras cuatro posibles víctimas en su entorno.

"Decidí hacer público su nombre, porque el silencio sí genera impunidad. Ya no quiero ser parte del sistema en el que este señor abusó de niños y vive con niños", afirmó la autora, quien retomó la consigna de la francesa Gisèle Pelicot para exigir que tanto la vergüenza como las consecuencias "cambien de bando".

Aguirre, de 85 años, abandonó el jueves pasado la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Radio Centro, uno de los más grandes de México y cargo que ocupó durante 27 años, para ser relevado por su hijo. De acuerdo a lo revelado en El País, la renuncia llegó justo después de que Santaolalla notificara que haría pública la denuncia, sin que el empresario haya respondido a las solicitudes de postura por parte del diario.

El reportaje detalla que la escritora alertó de los abusos a su madre, también escritora Adriana Abdó, a los 8, 10 y 13 años, quien reconoce su responsabilidad al no haber actuado como debió hacerlo para proteger a su hija. Según ha narrado en "El horror revelado de Ximena Santaolalla: 'Fui abusada a diario durante nueve años por mi padrastro Francisco Aguirre'", publicado en El País.

En el primer aviso, Abdó aseguró que le creyó inicialmente, pero que cuando lo confrontó, este argumentó que limpiaba a la niña porque se hacía del baño. Ella reconoció: "Yo me sentí culpable y mala madre. No le creí totalmente al principio".

Segundo aviso, a los 10 años: Ximena volvió a decirle sobre los abusos. Adriana Abdó reconoció un bloqueo y confusión: "No me lo explico ahora, pero en ese momento no pude o no quise escucharla",

Tercer episodio, a los 14 años: Santaolalla relata que en 1997, durante un viaje a Nueva York, Aguirre la agredió en la misma cama en la que dormía con su madre, hecho que el empresario admitió. Aunque Santaolalla pidió denunciarlo, Abdó respondió que le preocupaba que su hijo pequeño se quedara sin padre. Finalmente no fue denunciado.

En abril de 2019, ante la prescripción del delito en la legislación mexicana de aquella época, modificada posteriormente para declarar imprescriptibles los delitos sexuales contra menores, la escritora presentó una denuncia en Francia por las violaciones sufridas en París, pero la justicia francesa la desestimó al tratarse de ciudadanos mexicanos residentes en México.

Posteriormente, el 30 de mayo de 2026, Aguirre firmó un acuerdo de confidencialidad con la autora en el que se comprometía a realizar donaciones a tres asociaciones de protección infantil y difundir campañas de prevención en sus emisoras a cambio de evitar una denuncia penal, pacto que, según Santaolalla, quedó invalidado luego de que el empresario no cumpliera con los donativos.

HVI