La Selección Mexicana femenil se jugará el pase al Mundial 2027 en los cuartos de final del Campeonato Femenino de la Concacaf 2026, y acá te explicamos qué necesita México para clasificar y cuándo es el partido contra Haití.

En días pasados, el director técnico Pedro López dio a conocer la convocatoria de jugadoras para uno de los duelos más importantes en la historia reciente del conjunto femenil, pues hace 11 años que no juegan una Copa del Mundo.

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¿Cuándo juega la selección de México femenil?

El partido de los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026, México vs Haití, se jugará el sábado 28 de noviembre de 2026 a las 15:30 horas, es decir a las 3:30 de la tarde del centro de México, y el duelo se disputará en el Texas Health Mansfield Stadium.

Además del juego de la Selección Mexicana, se realizarán otros tres enfrentamientos este viernes y sábado en el mismo recinto para definir a los semifinalistas. Así se jugarán los cuartos de final del Campeonato Femenino Concacaf 2026:

Jamaica vs Costa Rica: Viernes 27 de noviembre a las 16:00 horas en CDMX.

Estados Unidos vs El Salvador: Viernes 27 de noviembre a las 19:30 horas en CDMX.

Canadá vs Panamá: Sábado 28 de noviembre a las 12:00 horas en CDMX.

México vs Haití: Sábado 28 de noviembre a las 15:30 horas en CDMX.

¿Qué necesita la Selección Mexicana para avanzar al Mundial Femenil?

Para confirmar su pase al Mundial 2027 que se jugará en Brasil, el conjunto mexicano debe ganar el partido contra Haití, ya que el Campeonato Concacaf W 2026 otorga el pase directo a los cuatro semifinalistas.

En caso de perder, la Selección Mexicana femenil deberá jugar un Play-In el próximo 2 de diciembre por uno de los dos boletos de la Concacaf para el repechaje del Mundial 2027. Estos son los escenarios:

Si gana, México avanza al Mundial Femenil 2027.

Si pierde, México deberá jugar la ronda de repechaje.

Si el partido de México vs Haití termina en empate al final de los 90 minutos se jugarán dos tiempos extra de 15 minutos y si continúa la igualdad, el pase a las Semifinales se definirá en la tanda de penaltis.

Además de la clasificación al Mundial 2027, el Campeonato Femenino de la Concacaf 2026 determina los boletos a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, ya que los dos finalistas y el tercer lugar asegurarán su cupo.

En caso de que Estados Unidos, que ya está clasificado por su condición de país anfitrión, finalice entre los tres primeros, el último boleto olímpico de Concacaf será otorgado al cuarto lugar.

Pronóstico del México vs Haití femenil

De acuerdo con las apuestas la Selección Mexicana es favorita para ganar el encuentro con un 75% de probabilidad, por lo que el pronóstico favorece al equipo de Pedro López para asegurar su pase al Mundial de Brasil 2027.

PPP