En el partido de México vs Haití, el tri buscará su boleto al Mundial Femenil 2027, además que dieron a conocer cómo se jugarán los Cuartos de Final de la Concacaf.

A esto se le suma que el combinado mexicano femenil también irá por su boleto a Los Ángeles 2028 en el Campeonato Concacaf W. Por lo pronto, la Selección Mexicana Femenil de Pedro López se medirá a Haití en los Cuartos de Final del Campeonato.

¿Cuándo jugarán México vs Haití femenil? México se medirá frente a Haití el sábado 28 de noviembre de 2026 en el Texas Health Mansfield Stadium. Esta participación es importante porque buscarán su boleto para el Mundial Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Cabe recordar que México se clasificó a los Cuartos de Final por su actuación en las Clasificatorias de la Concacaf W donde lideró el Grupo A con 12 puntos y 36 goles a favor tras vencer a Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas, Islas Vírgenes y Santa Lucía

¿Cuántos equipos califican al Mundial Brasil 2027 y a los Olímpicos 2028?

El Campeonato Concacaf W otorgará cuatro boletos al Mundial Brasil 2027, es decir, las selecciones que clasifiquen a Semifinales.

Los organizadores dieron a conocer que los equipos que lleguen a la final y el ganador del partido por el tercer lugar del torneo participarán en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Caso contrario es Estados Unidos, quien ya está clasificado como país anfitrión, finalice entre los tre , el último cupo olímpico pasará al cuarto puesto.

Los partidos de Cuartos de Final y Semifinales del Campeonato Concacaf W se jugarán en el Texas Health Mansfield Stadium, mientras que la Final.

Esta es la lista de Cuartos de Final del Campeonato Concacaf W y el duelo por el tercer lugar se disputará en el Shell Energy Stadium de Houston.

Estados Unidos vs El Salvador (8)

Canadá vs Panamá (7)

México vs Haití (6)

Jamaica vs Costa Rica (5)

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