La selección femenil de El Salvador recibirá un millón de dólares si consigue clasificar al Mundial de Brasil 2027, ya sea de manera directa o mediante el repechaje intercontinental. El incentivo fue anunciado por la Federación Salvadoreña de Futbol (Fesfut), que condicionó la entrega del dinero al boleto mundialista.

El encargado de entregar el premio será Yamil Bukele, presidente de la Fesfut y medio hermano del mandatario salvadoreño Nayib Bukele. De acuerdo con el anuncio del martes 24 de noviembre, la bolsa se repartirá entre las 23 integrantes de la selección mayor, aunque no se precisó cuánto recibirá cada futbolista.

¿Qué necesita El Salvador para ganar el millón de dólares?

La primera oportunidad para conseguir el premio será este viernes 27 de noviembre, cuando enfrente a Estados Unidos en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026. El encuentro comenzará a las 19:30 horas, tiempo de El Salvador, en el Texas Health Mansfield Stadium, en Mansfield, Texas.

Una victoria le daría a la Selecta el pase directo a las semifinales y al Mundial de Brasil 2027. Para lograrlo tendrá que superar a Estados Unidos, vigente campeón del torneo regional.

El Salvador llegó a esta instancia después de ganar sus tres partidos de la fase de grupos: derrotó 3-0 a Honduras, 13-0 a Barbados y 2-0 a Trinidad y Tobago. Brenda Cerén destacó como una de sus principales figuras, con cinco goles y cuatro asistencias.

Si pierde ante Estados Unidos, todavía tendrá otra oportunidad. El miércoles 2 de diciembre disputará un partido de repechaje contra la selección que resulte derrotada del enfrentamiento entre Jamaica y Costa Rica.

Las cuatro selecciones que pierdan en cuartos de final competirán por dos lugares en el repechaje intercontinental. Si El Salvador consigue avanzar y posteriormente obtiene su clasificación mundialista, también recibirá el millón de dólares anunciado por la Federación.