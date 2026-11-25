Raheem Sterling, en su momento considerado uno de los futbolistas más prometedores del mundo y exjugador del Manchester City, fue condenado a 12 meses de prisión por conducción temeraria y posesión de óxido nitroso, esto luego de un accidente que sufrió abordo de su auto deportivo en mayo de 2026.

El jugador de 31 años de edad también deberá realizar 100 horas de trabajos comunitarios. Además, el tribunal de Basingstoke, al suroeste de Londres, le suspendió el permiso de conducir por los próximos 24 meses.

En ese sentido, la condena de Sterling va acompañada de un periodo de libertad condicional de 18 meses, por lo que el futbolista no pisará la cárcel.

Sterling fue declarado culpable en septiembre de conducción temeraria al volante. El exjugador de la selección de Inglaterra reconoció la posesión de seis cartuchos de óxido nitroso destinados a una inhalación indebida y al momento de ser detenido se negó a someterse a una prueba de detección.

El accidente de Raheem Sterling no involucró a ningún otro vehículo ni causó heridos.

¿Quién es Raheem Sterling?

Raheem Sterling comenzó su carrera profesional como futbolista en 2012, cuando subió al primer equipo del Liverpool. Durante sus primeros años, el atacante brilló por su velocidad y desequilibrio por las bandas, llamando la atención del Manchester City, club que lo fichó en 2015 a cambio de 63.7 millones de euros.

Sterling permaneció en el City hasta 2022, ganando cuatro títulos de la Premier League con el equipo antes de irse al Chelsea. Desde 2022 y hasta 2026 se fue cedido a préstamo al Arsenal y posteriormente tuvo un breve paso por el Feyenoord. Actualmente se encuentra sin equipo.

Sterling también vistió la camiseta de Inglaterra, con la que disputó 82 partidos y metió 20 goles. Además, asistió a tres Copas del Mundo: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.