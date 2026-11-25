Elementos de la Secretaría de Movilidad de Monterrey reubicaron dos vehículos que pertenecen a los dueños de la última casa que queda en pie en la Colonia Llave de Oro, también conocida como la 'Rotonda de las Casas'.

La medida, que se efectuó minutos después de las 04:00 de la tarde del martes, se da porque las unidades obstruían el área donde se lleva a cabo la obra que busca redistribuir el tráfico de la avenida Paseo de Los Leones.

Una fuente reveló que los propietarios del último domicilio que queda en la 'Rotonda de las Casas' fueron notificados presuntamente el pasado jueves por la autoridad municipal de Monterrey para que movieran los vehículos.

Después de que los vehículos fueron reubicados, trabajadores de la obra llevaron a cabo la instalación de un muro de tablaroca en la zona donde se lleva a cabo el proyecto vial.

Horas más tarde, la maquinaria pesada llegó para continuar con los trabajos. Un vehículo quedó en medio del muro y de la vivienda; sin embargo, se mantiene una salida hacia los carriles de la avenida Paseo de Los Leones con dirección al poniente.

Cabe destacar que los dueños de la última casa de la colonia Llave de Oro, ubicada sobre la avenida Paseo de los Leones, cuentan con un amparo que impide la expropiación y demolición del inmueble.

Con información de Porfirio Medellín | N+

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