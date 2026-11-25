Integrantes del Movimiento Estatal de Mujeres colocaron una ofrenda floral en la placa de Marisela Escobedo, ubicada en la puerta del Palacio de Gobierno de Chihuahua, lugar donde fue asesinada.

La actividad formó parte de las acciones conmemorativas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este 25 de noviembre.

Durante el encuentro, las feministas recordaron la lucha de Marisela Escobedo como un ejemplo de perseverancia para exigir justicia por el feminicidio de su hija Rubí, ocurrido en Ciudad Juárez.

En su posicionamiento público, las integrantes del movimiento lamentaron que durante el último mes el Centro de Justicia para las Mujeres atendiera a 101 víctimas de violencia que se encontraban en situación de grave riesgo.

Al grito de "¡Ni una más!", las participantes exigieron un alto a los feminicidios y manifestaron su preocupación por la violencia contra las mujeres en la entidad.

De acuerdo con las cifras de la Fiscalía General del Estado mencionadas durante la actividad, en Chihuahua se han registrado 27 feminicidios durante este año