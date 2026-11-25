Con la participación de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, autoridades dieron el arranque en Matamoros al operativo de invierno Héroes Paisanos 2026, cuyo objetivo es brindar seguridad, orientación y asistencia a los connacionales que regresan a México durante la temporada vacacional.

En estas acciones participan el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, Guardia Estatal, Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Ángeles Verdes, así como Protección Civil y Bomberos.

El operativo busca garantizar que los paisanos tengan un tránsito seguro durante su ingreso, estancia y salida del país, mediante labores de vigilancia, orientación, apoyo en carreteras, atención a emergencias y prevención de abusos o extorsiones.

¿Qué servicios ofrecerá el operativo Héroes Paisanos 2026?

Como parte de las acciones, las autoridades brindarán información a los connacionales sobre sus derechos y los servicios disponibles, además de ofrecer asistencia durante su recorrido por carreteras y atención en caso de alguna emergencia.

También se busca prevenir posibles abusos o extorsiones, para que quienes regresan a visitar a sus familias puedan realizar su recorrido con mayor tranquilidad.

La finalidad es que los connacionales se sientan acompañados y protegidos durante su paso por Matamoros y el resto del territorio nacional.