En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se realizó una jornada informativa en el Centro de Bienestar y Paz de Ciudad Madero, con el propósito de orientar a la población femenina sobre los distintos tipos de violencia y los mecanismos disponibles para recibir atención y asesoría.



Durante la actividad se instalaron módulos informativos en los que se proporcionaron herramientas como el violentómetro y la Cartilla de Derechos de las Mujeres, con la participación de la FENAM, a fin de brindar orientación y acompañamiento a quienes enfrentan alguna situación de violencia.



Las actividades iniciaron a las 10:00 de la mañana con una serie de pláticas enfocadas en la reflexión sobre el origen de la violencia, así como en los mecanismos legales para enfrentarla, haciendo énfasis en el derecho de las mujeres a la protección y al acceso a la justicia.

¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres?

Cada 25 de noviembre se conmemora esta fecha para visibilizar la violencia que enfrentan mujeres y niñas en todo el mundo, promover el respeto a sus derechos y reforzar las acciones para prevenir y erradicar cualquier forma de agresión.

El origen de esta conmemoración se remonta al 25 de noviembre de 1960, cuando fueron asesinadas las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, tres activistas que se oponían a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana.

En 1981, durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, se eligió esta fecha en memoria de las hermanas Mirabal. Posteriormente, en 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La jornada también busca generar conciencia sobre las distintas manifestaciones de violencia, entre ellas la física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, además de recordar la importancia de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y el acceso a la justicia.