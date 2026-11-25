Se registra manifestación en la autopista México-Puebla a la altura de Villa Frontera, con sentido al municipio de Amozoc de Mota; un grupo de pacientes y familiares cerraron el paso debido a la falta de medicamentos para tratamientos de hemodiálisis en el Hospital General del Norte.

De acuerdo a los manifestantes, los pacientes no han recibido su tratamiento de diálisis lo que es vital para ellos y previene complicaciones graves. Además, los medicamentos protegen su corazón y hacen que la hemodiálisis sea segura y eficaz.

Derivado a esta protesta, el tráfico quedó totalmente detenido para los conductores que se dirigen rumbo a los estadios por lo que se recomienda evitar la zona y tomar vías alternas.

Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo pueda durar la manifestación en la autopista México-Puebla pues las autoridades no se han pronunciado al respecto por lo que aún no se llega a un acuerdo con los inconformes.

De acuerdo a los afectados, el Hospital General del Norte ubicado en el Primer Andador 88 Poniente Número 222 de la Colonia U. H. San Pedro de Puebla, presenta una escasez importante de medicamentos y la falta de hemodiálisis para los pacientes.

Si un paciente con afectaciones avanzadas no recibe la hemodiálisis que necesita, se acumulan toxinas, líquidos y electrolitos peligrosos en la sangre, lo que puede provocar complicaciones graves o mortales en días o semanas.

Asimismo, ajustar las dosis de los medicamentos y no respetar los horarios de ingesta puede provocar la falta de eficacia o daño renal residual; las dosis son fundamentales para la seguridad del paciente en diálisis por lo que sus familiares piden que se les otorguen.

Con información de N+

MCS