Un tramo de la Vía Rápida Oriente, en Tijuana, permanecerá cerrado debido a trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura pluvial, informó el Ayuntamiento.

La restricción comenzará a partir de las 08:00 horas del miércoles 25 de noviembre y tendrá una duración aproximada de siete días. El cierre se realizará en el cuerpo lento de la vialidad, a la altura del Anfiteatro del ICBC, en la Zona Río.

Como rutas alternas, las autoridades recomendaron incorporarse a la Vía Rápida Oriente o utilizar el desvío por la calle Juan Ruiz de Alarcón para regresar hacia Paseo del Centenario.

El Ayuntamiento exhortó a los automovilistas a tomar precauciones, anticipar sus traslados y considerar los cambios en la circulación para evitar contratiempos.

APG