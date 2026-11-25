Cierran Tramo de Vía Rápida Oriente por UABC en Tijuana por Obras Pluviales
La circulación quedará restringida en el cuerpo lento, por lo que automovilistas deberán utilizar incorporaciones y calles alternas
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Un tramo de la Vía Rápida Oriente, en Tijuana, permanecerá cerrado debido a trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura pluvial, informó el Ayuntamiento.
La restricción comenzará a partir de las 08:00 horas del miércoles 25 de noviembre y tendrá una duración aproximada de siete días. El cierre se realizará en el cuerpo lento de la vialidad, a la altura del Anfiteatro del ICBC, en la Zona Río.
Como rutas alternas, las autoridades recomendaron incorporarse a la Vía Rápida Oriente o utilizar el desvío por la calle Juan Ruiz de Alarcón para regresar hacia Paseo del Centenario.
El Ayuntamiento exhortó a los automovilistas a tomar precauciones, anticipar sus traslados y considerar los cambios en la circulación para evitar contratiempos.
APG