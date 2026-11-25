El hombre que presuntamente abandonó a una bebé en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), ya fue detenido por las autoridades de la Ciudad de México (CDMX), informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La bebé, de seis meses de edad, fue rescatada por policías de CDMX la madrugada del lunes, entre la lluvia, luego de que un hombre la habría dejado en plena calle en la colonia Villa de Guadalupe, cerca de la Basílica de Guadalupe.

Cámaras de seguridad de CDMX captaron en video a un hombre, vestido de color negro, momentos antes del abandono de la menor, mientras caminaba por la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero.

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Así fue la detención del hombre tras el abandono de una bebé en la GAM

Este miércoles, la SSC detalló que un sujeto de 50 años de edad, presuntamente relacionado con el abandono de la bebé, fue arrestado en calles de la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que los policías identificaron la zona por donde se desplazó.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX relató que durante un recorrido de seguridad en la calle Parque San Juan, los policías observaron a un hombre cuyas características físicas coincidían con las de la persona identificada mediante las cámaras de videovigilancia, quien portaba una bolsa de plástico transparente.

Al momento de la detención, el sujeto intentó escapar, pero fue interceptado metros adelante por los policías que encabezaron la acción. Posteriormente, los oficiales le realizaron una revisión preventiva y le aseguraron 100 bolsitas de plástico transparente con supuesta marihuana y dinero en efectivo.

El hombre fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica, señaló la SSC.

El caso de la bebé de la Gustavo A. Madero conmocionó a los ciudadanos, pues se trató del segundo evento en menos de 24 horas en la Ciudad de México, donde otro recién nacido fue abandonado en calles de la alcaldía Xochimilco.

Con información de N+.

RMT