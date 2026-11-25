La Fiscalía General del Estado (FGE) indaga el ataque a mano armada registrado contra un microempresario y director general de la fundación de apoyo y esterilización de animales Hope, que funciona en la colonia Loma Linda de la ciudad de Puebla.

El violento ataque se registró cuando la víctima identificada como Alfredo R. salió del establecimiento que dirige en las inmediaciones del Mercado Zapata y se trasladaba a su domicilio.

Dos sujetos a bordo de una motocicleta le dieron alcance y uno de estos delincuentes se bajó de la unidad y disparó en repetidas ocasiones contra el microempresario quien resultó herido en un par de ocasiones.

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Una vez que el atacante vació el cargador de su arma se subió a la motocicleta y huyó.

Personal policial y paramédicos tuvieron conocimiento del artero ataque y dieron la debida atención a la persona lesionada.

Una vez que se haya recuperado de sus lesiones, será ratificada la denuncia contra quien resulte responsable de esta agresión.

Con información de N+

JAPR