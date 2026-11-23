De nueva cuenta, la violencia se hizo presente en el municipio de Tehuacán, Puebla, donde sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra el bar 'El Curadito' y una camioneta estacionada en la vía pública.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Chihuahua Norte y Miguel Hidalgo, en la colonia Tehuantepec.

De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos quienes viajaban a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra el inmueble y una camioneta Grand Cherokee, para después escapar.

Policías municipales y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se movilizaron hasta el lugar, donde confirmaron los daños ocasionados por los disparos.

En la zona fueron localizados al menos diez casquillos percutidos, por lo que los uniformados acordonaron el área para preservar los indicios.

Posteriormente, peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizaron las diligencias correspondientes y aseguraron los indicios balísticos.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el motivo de esta nueva agresión armada en Tehuacán.

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Con información de N+

MCS