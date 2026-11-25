Un hombre joven fue asesinado a balazos la tarde de este martes cuando se encontraba a bordo de un vehículo en el área de recibo de una tienda de autoservicio, en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

El ataque ocurrió alrededor de las 16:30 horas, sobre la calle Diego Rivera, entre Enrique Sánchez Alonso e Ignacio López Rayón, donde la víctima esperaba a su pareja sentimental.

En ese momento, sujetos armados que viajaban en una motocicleta lo interceptaron y dispararon en repetidas ocasiones con armas de fuego de grueso calibre y una corta, para posteriormente darse a la fuga.

Trabajadores y vecinos del sector reportaron los hechos a las autoridades. Al llegar, paramédicos de Cruz Roja confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales debido a las múltiples heridas de bala.

Elementos de distintas corporaciones acordonaron el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).