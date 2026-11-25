Ante las malas condiciones que presenta la calle José María Morelos, en el tramo comprendido entre Pacífico y Vicente Guerrero, dentro de la zona de Centro Artesanal en Ensenada, la comunidad estudiantil de la Secundaria Técnica Número 43 solicitó la intervención y el apoyo de las autoridades municipales para mejorar la infraestructura vial y poder circular con seguridad.

Estudiantes, docentes y padres de familia señalaron que la vialidad presenta malas condiciones y que, durante las lluvias, se vuelve prácticamente intransitable, al grado de que uno de sus carriles queda completamente bloqueado.

Por ello, pidieron apoyo de las autoridades competentes para atender el problema y facilitar la circulación, debido a que representa un riesgo tanto para los peatones como para los automovilistas que transitan por el sector.

JMR