Estudiantes de Secundaria Solicitan Reparación de Calle en Ensenada, BC
Alumnos de la Técnica 43 solicitaron apoyo para mejorar la vialidad José María Morelos, en Centro Artesanal
Alumnos de la Técnica 43 solicitaron apoyo para mejorar la vialidad José María Morelos, en Centro Artesanal
Ante las malas condiciones que presenta la calle José María Morelos, en el tramo comprendido entre Pacífico y Vicente Guerrero, dentro de la zona de Centro Artesanal en Ensenada, la comunidad estudiantil de la Secundaria Técnica Número 43 solicitó la intervención y el apoyo de las autoridades municipales para mejorar la infraestructura vial y poder circular con seguridad.
Estudiantes, docentes y padres de familia señalaron que la vialidad presenta malas condiciones y que, durante las lluvias, se vuelve prácticamente intransitable, al grado de que uno de sus carriles queda completamente bloqueado.
Por ello, pidieron apoyo de las autoridades competentes para atender el problema y facilitar la circulación, debido a que representa un riesgo tanto para los peatones como para los automovilistas que transitan por el sector.
JMR