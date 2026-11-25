Se Registró Sismo de Magnitud 4.3 Cerca de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco
Protección Civil mantiene el monitoreo y hasta el momento no se reportan daños ni personas lesionadas
Protección Civil mantiene el monitoreo y hasta el momento no se reportan daños ni personas lesionadas
Un sismo de magnitud preliminar 4.3 se registró la tarde de este martes, con epicentro a seis kilómetros al noreste de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ).
El movimiento tuvo una ligera percepción en varios municipios de la entidad, sin que hasta el momento se reporten afectaciones.
El movimiento telúrico ocurrió a las 18:01 horas, con una profundidad de 30 kilómetros, según información de la Red Sísmica de Jalisco (RESJAL), validada por un analista.
La dependencia informó que el sismo fue perceptible en los municipios de El Grullo, Tenamaxtlán, Tonaya, Juchitlán, Autlán, Ejutla, El Limón, Tolimán y Unión de Tula.
También se reportó percepción en Talpa de Allende, Atenguillo, Mixtlán y Cuautla.
Protección Civil mantiene el monitoreo y hasta el momento no se han informado daños ni personas lesionadas.