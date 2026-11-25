Un total de 56 personas fueron localizadas durante un operativo de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León en el ejido El Potosí, en el municipio de Galeana, donde presuntamente eran víctimas de explotación laboral mientras trabajaban en un sembradío de papa.

Entre las personas rescatadas había mujeres, adolescentes, niñas y niños, todos originarios de los estados de Chihuahua y Sonora, de acuerdo con información proporcionada por la secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan.

La funcionaria explicó que, aunque desconocen cómo comenzaron las investigaciones que derivaron en el operativo, las autoridades identificaron a varias personas que presuntamente se encontraban en condiciones de explotación.

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Buchanan detalló que, del total de personas localizadas, contabilizaron inicialmente a 30 mujeres adultas, siete adolescentes y 14 niñas y niños. Sin embargo, señaló que algunas de las mujeres ni siquiera podían precisar su edad o fecha de nacimiento.

“De lo que nosotros contabilizamos fueron treinta adultas, siete adolescentes y catorce niñas y niños; había mujeres que no sabían ni su edad o fecha de nacimiento”, declaró.

El caso llamó la atención de las autoridades debido a la presencia de menores de edad entre las personas que presuntamente eran obligadas a realizar actividades laborales en el campo.

La intervención se realizó en una zona agrícola de Galeana, donde la Fiscalía llevó a cabo las diligencias correspondientes para localizar y poner a salvo a las personas.

Las autoridades deberán continuar con las investigaciones para esclarecer las condiciones en las que se encontraban, determinar quiénes serían los responsables y establecer si existen más víctimas relacionadas con estos hechos.