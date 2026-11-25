Un bloqueo carretero terminó en un enfrentamiento entre policías de la Guardia Civil y productores de aguacate en el acceso a Uruapan, Michoacán; esto ocurrió esta tarde.

Los manifestantes mantenían cerrada la circulación a la altura de Pemex desde el fin de semana, debido a que es una zona industrial, las afectaciones a la circulación y a las empresas en los alrededores ya son mayores.

Sin embargo, esta tarde elementos antimotines llegaron a las inmediaciones para tratar de retirar a los inconformes. Pero los productores se negaron a retirar su bloqueo, ya que el cierre era para hacer un “filtro” de revisión.

La idea era revisar el aguacate e impedir el paso de aquel que proviniera de otras entidades. Debido a que desde hace unas semanas denunciaron haber encontrado cargamentos de aguacate con plaga de gusano barrenador. Además, señalan que el fruto proveniente de otras regiones provoca afectaciones a los ingresos y distribución del aguacate producido en Uruapan, Michoacán.

¿Cómo ocurrió el enfrentamiento entre productores y policías en Uruapan?

Los elementos de seguridad usaron sus escudos para replegar a los manifestantes, esto desató la molestia de los productores y comenzaron los empujones. Durante el altercado varios elementos echaron gas. Los inconformes indicaron que se trató de un irritante.

Los automovilistas que estaban varados por el bloqueo de productores de aguacate grabaron el momento en el que comenzó el pleito. Algunos de los testigos decidieron retirarse de la zona para evitar algún percance.

El bloqueo en el Boulevard Industrial (frente a PEMEX) quedó liberado, así como el cierre que mantenían en la Autopista Siglo XXI, km 87, a la altura de San Ángel Zurumucapio y en la Carretera Uruapan-Los Reyes a la altura de la desviación a San Lorenzo.

¿Qué puntos siguen afectados por bloqueos?

Los productores de aguacate mantienen otros cierres carreteros, los cuales se ubican en:

Uruapan - Tancítaro (a la altura de Los Arcos)

Carretera Uruapan - Carapan (a la altura de San Francisco Peribán)

Loc. Casas blancas, Opopeo en Salvador Escalante

Carretera Cotija - Emiliano Zapata, a la altura de Tocumbo

EPP