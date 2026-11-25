Inés Gómez Mont enfrenta tres órdenes de aprehensión en México. Te explicamos de qué cargos se le acusa a la exconductora de televisión detenida en Florida por ICE y que ha aceptado salir de Estados Unidos.

El pasado 30 de octubre fue detenida Inés Gómez Mont durante un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Las autoridades migratorias de Estados Unidos señalan que la exconductora ingresó al país con una visa de turista en 2021 y no salió en la fecha estipulada, por lo que su residencia se considera irregular.

Este 23 de noviembre, Gómez Mont aceptó la salida voluntaria de Estados Unidos, según dio a conocer el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Después de pasar más de tres semanas retenida, dejó el centro de detención Broward Transitional Center.

Inés Gómez Mont es esposa de Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario a quien la Fiscalía General de la República (FGR) señala por delincuencia organizada, así como por participar de evasión fiscal a través de empresas “factureras”.

Álvarez Puga fue detenido en 2025, pero no fue extraditado a México. Su defensa consiguió que la Interpol cancelara las fichas definitivas en contra de la pareja.

Inés Gómez Mont tiene aún tres órdenes de aprehensión en México. Las autoridades mexicanas lo señalan por evasión, lavado de dinero y delincuencia organizada.

La FGR acusa a la pareja de haber desviado alrededor de 3 mil millones de pesos a través de empresas factureras y contratos gubernamentales irregulares.