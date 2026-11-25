Se ha revelado el esperado cartel de uno de los festivales más importantes del país, que en su nueva edición reunirá a artistas como Charli XCX, Travis Scott, Julión Álvarez y Post Malone. Por ello, muchas personas quieren saber cuáles son los precios del Pal Norte 2027 y las fases en las que se encuentran los boletos y abonos.

Luego de la espera y expectativa por los artistas que estarían, se han dado a conocer a las cabezas de cada día. En esta ocasión, las citas serán el 26, 27 y 28 de marzo.

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¿En qué fase se encuentran los boletos del pal Norte 2027?

El festival Tecate Pal Norte se ha consolidado como uno de los favoritos del público mexicano —e internacional— debido a la mezcla de géneros y propuestas musicales. Entre sus escenarios puedes encontrar a exponentes de regional mexicano, reguetón, indie pop, entre otros.

Por ello, en sus últimas ediciones han aplicado fases de venta de boletos previas a la revelación del cartel. Estas han logrado éxito, con una base de fans establecida y un estilo, aunque ecléctico, claro.

Las fases que conforman la venta de boletos del Pal Norte son:

Venta Tempranera. (Agotada)

Venta Tempranera Libre. (Agotada)

Venta General por Fases.

Cabe recordar que, durante la venta general, conforme van avanzando las fases, el precio incrementa y se habilita la compra de boletos por día.

¿Cuándo salen a la venta los boletos del Pal Norte?

La venta general de boletos para la edición 2026 del festival inicia este 1 de diciembre a las 14:00 horas, de acuerdo con Ticketmaster, el sitio donde estará disponible el proceso para adquirir las entradas.

¿Cuáles son los precios de los boletos y abonos para el Pal Norte 2026?

Hasta el momento no se han revelado los precios de los abonos y boletos por día para la fase inicial, pero a continuación te compartimos, como referencia, los costos de la etapa "Tempranera":

Abono General: $4,820 pesos.

Abono General Plus: $5,975 pesos.

Abono Ascendente: $7,480 pesos.

Abono VIP: $10,105 pesos.

Como en otras ocasiones, además de las fases, el festival ofrece diferentes tipos de accesos, dependiendo de las comodidades y servicios que incluye. Las entradas disponibles este año son: