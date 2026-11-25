Precios Pal Norte 2027: Boletos, Fases y Costo de Abonos Tras Revelación del Cartel
De Charli XCX a Julión Álvarez encabezarán la nueva edición del festival Pal Norte en Monterrey; conoce todos los detalles sobre precios y boletos
De Charli XCX a Julión Álvarez encabezarán la nueva edición del festival Pal Norte en Monterrey; conoce todos los detalles sobre precios y boletos
Se ha revelado el esperado cartel de uno de los festivales más importantes del país, que en su nueva edición reunirá a artistas como Charli XCX, Travis Scott, Julión Álvarez y Post Malone. Por ello, muchas personas quieren saber cuáles son los precios del Pal Norte 2027 y las fases en las que se encuentran los boletos y abonos.
Luego de la espera y expectativa por los artistas que estarían, se han dado a conocer a las cabezas de cada día. En esta ocasión, las citas serán el 26, 27 y 28 de marzo.
El festival Tecate Pal Norte se ha consolidado como uno de los favoritos del público mexicano —e internacional— debido a la mezcla de géneros y propuestas musicales. Entre sus escenarios puedes encontrar a exponentes de regional mexicano, reguetón, indie pop, entre otros.
Por ello, en sus últimas ediciones han aplicado fases de venta de boletos previas a la revelación del cartel. Estas han logrado éxito, con una base de fans establecida y un estilo, aunque ecléctico, claro.
Las fases que conforman la venta de boletos del Pal Norte son:
Venta Tempranera. (Agotada)
Venta Tempranera Libre. (Agotada)
Venta General por Fases.
Cabe recordar que, durante la venta general, conforme van avanzando las fases, el precio incrementa y se habilita la compra de boletos por día.
La venta general de boletos para la edición 2026 del festival inicia este 1 de diciembre a las 14:00 horas, de acuerdo con Ticketmaster, el sitio donde estará disponible el proceso para adquirir las entradas.
Hasta el momento no se han revelado los precios de los abonos y boletos por día para la fase inicial, pero a continuación te compartimos, como referencia, los costos de la etapa "Tempranera":
Abono General: $4,820 pesos.
Abono General Plus: $5,975 pesos.
Abono Ascendente: $7,480 pesos.
Abono VIP: $10,105 pesos.
Como en otras ocasiones, además de las fases, el festival ofrece diferentes tipos de accesos, dependiendo de las comodidades y servicios que incluye. Las entradas disponibles este año son:
General: Incluye solo el acceso a las zonas de conciertos y zonas de comida y servicios generales del festival.
General Plus: Incluye los servicios del acceso General más baños exclusivos.
Ascendente: Además de los beneficios de General, cuenta con espacios especiales para descansar, sanitarios exclusivos y transmisión del escenario principal mediante circuito cerrado.
Hospitality: Además del VIP, cuenta con una variada oferta gastronómica y de bebidas, espacios lounge y baterías para cargar el celular.