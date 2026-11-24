Luis Miguel ha realizado una misteriosa publicación en redes sociales luego de que hace unas semanas anunciara una gira para 2027. En esta ha dejado dos pistas que ya generan gran expectativa en sus fans: una fecha y la cuenta de publicación.

Este post, lanzado este lunes 23 de noviembre, muestra una foto del cantante frente a un sol y su nombre. Debajo de este marca un día que ya guarda un lugar especial en el corazón de sus fans: 3 de diciembre.

La segunda pista es que este mensaje no sale de las cuentas del intérprete de "La Incondicional", sino del perfil oficial de Spotify México, la plataforma de streaming de música más popular en el mundo, donde además cuenta con 23 millones de oyentes mensuales.

Hasta el momento, no se ha confirmado de qué se trata este anuncio, pero al realizarse desde este espacio, se espera que se trate de nueva música.

De acuerdo con los primeros reportes, el próximo 3 de diciembre 2026 lanzará su nuevo sencillo; sin embargo, este lanzamiento no se ha hecho oficial.

Fue en 2017 cuando "El Sol de México" publicó su último álbum de estudio, 'México Por Siempre', del cual se desprenden éxitos como "Llamarada" y "Soy lo Prohibido".

En septiembre pasado, el cantante anunció una nueva gira para 2027, sin ofrecer mayores detalles de las fechas y ciudades que visitará.