Una bebé fue abandonada en medio de la lluvia en los alrededores de la Basílica de Guadalupe, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), Ciudad de México (CDMX); esto se sabe de la persona que la abandonó.

El Centro de Comando y Control (C2) Norte, alertaron a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), sobre una menor de edad posiblemente abandonada en el cruce de la calzada de Guadalupe y calle Garrido, en la colonia La Villa.

Por esta razón, los policías acudieron hasta la zona para verificar la situación. Al llegar encontraron a la niña de aproximadamente 4 o 5 meses de edad al cuidado de dos mujeres, quienes indicaron que la encontraron sin compañía.

La pequeña había permanecido bajo la lluvia aproximadamente una hora. Paramédicos de Protección Civil (PC), la valoraron y la diagnosticaron clínicamente estable. En tanto, personal de la alcaldía Gustavo A. Madero acudió a la zona para brindar atención y llevaron ropa y otros artículos para arroparla, ya que durante la madrugada hacía bastante frío.

Los policías mantuvieron bajo resguardo a la menor y, posteriormente, la trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

¿Y la familia de bebé abandonada cerca de la Basílica de Guadalupe?

Una vez que se dio parte al Ministerio Público se abrió una carpeta de investigación. De manera simultánea comenzó el análisis de las cámaras de videovigilancia con la finalidad de identificar cómo ocurrió el abandono de la bebé en inmediaciones de la Basílica de Guadalupe.

Según el alcalde de la GAM, Janecarlo Lozano, las indagatorias para esclarecer el caso se llevan a cabo con prontitud; la menor está bajo el cuidado del DIF. De acuerdo con información, la bebé de casi 5 meses de edad, fue dejada en la calle después de la media noche. Los videos de las cámaras de seguridad indican que un hombre transportaba la silla con la bebé en una unidad del Metrobús proveniente del Centro de la CDMX.

El hombre descendió de la unidad y caminó hasta la zona donde dejó a la pequeña, y posteriormente huyó.

El funcionario explicó que la madre de la bebé ya fue identificada, pero al momento de ser localizada se encontraba en estado de intoxicación. Por ello, están a la espera de encontrar a más familiares para saber qué ocurrió exactamente y definir si es viable que la niña se quede en ese núcleo familiar.

Del hombre que abandonó a la bebé en inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, aún se desconoce su paradero.

¿Cuál es la sanción por abandonar a un bebé en CDMX?

El abandono de un bebé es considerado un crimen, debido a que el neonato no tiene la posibilidad de valerse por sí mismo y requiere de los cuidados de otras personas para sobrevivir.

Por lo tanto, el Artículo 335 del Código Penal Federal establece una pena o sanción para aquellas personas que incurran en esta falta que atenta contra la integridad del recién nacido. La legislación señala que:

“Al que abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma,

teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicarán de un mes a cuatro años de prisión, si no resultare daño alguno”, estipula.

Pero además de la prisión, las personas señaladas pierden la patria potestad o de la tutela del menor de edad y el bebé quedaría al cuidado del DIF u organización que definan las autoridades.

EPP