Seis presuntos integrantes de un grupo delictivo que operaba en Cajeme acumulan procesos penales por ocho hechos violentos, como el asesinato de la niña de 6 años atacada junto con sus padres por fuera de su domicilio, en Ciudad Obregón.



Este crimen sucedió el 10 de noviembre pasado, en la colonia Haciendas El Dorado, donde José Fernando 'N' y Juan Ramón 'N' fueron detenidos y vinculados a proceso por homicidio infantil, dos tentativas de homicidio calificado y asociación delictuosa.



De acuerdo con las investigaciones, ambos, acompañados de otro participante, dispararon contra la familia, provocando la muerte de la menor y lesiones a su madre, Sheila Merari 'N', y a su padre, Felipe 'N'.



Los seis imputados fueron identificados como Brandon Alberto 'N', Joel Francisco 'N', José Fernando 'N', Juan Ramón 'N', Felipe Alberto 'N' y Javier Antonio 'N', quienes acumulan entre una y cinco vinculaciones a proceso por homicidios, tentativas de homicidio, asociación delictuosa y delitos contra la salud.



Entre los casos que se les relacionan también están ataques armados en las comisarías de Cócorit y Esperanza, así como en otras colonias de Ciudad Obregón.



Además, destacan el asesinato de dos personas en Villa Bonita, el homicidio de un hombre en un taller mecánico de la colonia Centro, el ataque contra un influencer en la colonia Cortinas y la agresión contra tres policías estatales.



Varios de los seis imputados están en prisión preventiva justificada, mientras continúan las investigaciones para esclarecer otros posibles hechos delictivos.