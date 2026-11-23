Cinco hombres fueron encontrados sin vida en el interior de una camioneta blindada abandonada en el municipio de Santa Ana, donde también fueron asegurados cuatro fusiles de asalto y casquillos percutidos.

El hallazgo se reportó alrededor de las 10:01 horas de este lunes. La unidad, un pick up blanco, no contaba con placas de circulación y presentaba impactos de arma de fuego; mientras que los cuerpos tenían chalecos antibalas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado investiga la posible relación de los fallecidos con un grupo criminal que opera en la región, particularmente con la estructura delictiva atribuida a Saúl Francisco 'N', alias 'El Ponchis', quien cuenta con una ficha de recompensa vigente.

El sitio se encuentra en una zona donde recientemente fue neutralizado un sujeto conocido como 'El Meny' y se han realizado operativos que derivaron en la captura de cuatro personas, dos de ellas vinculadas a proceso por el homicidio del jefe de grupo de la AMIC, ocurrido el 18 de junio de 2026 en Ímuris.

Personal de Servicios Periciales y de la AMIC realiza las investigaciones para identificar a las víctimas y esclarecer las circunstancias del hallazgo.