La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por intensificación de lluvias en algunas alcaldías.

Este martes por la tarde se observó el desarrollo de lluvias aisladas con intensidad débil y lloviznas en las demarcaciones del norte y poniente de la capital.

Se espera la caída de lluvia de entre 15 y 29 milímetros, que puede generar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.

¿En dónde hay Alerta Amarilla?

Con corte a las 18:50 horas, la Alerta Amarilla se mantiene activa en las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Milpa Alta.

La alerta se mantendrá activa para el periodo comprendido entre las 19:00 y las 22:00 horas de este martes.

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Debido a estas condiciones, la SGIRPC recomendó a la población retirar la basura de coladeras del interior y exterior de sus hogares, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles con corrientes de agua y, si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeable.

Debido a las condiciones de lluvia, se implementó la marcha de seguridad en las líneas 2, 3, 4, 8, 9, 12 y B del Metro capitalino. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.

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