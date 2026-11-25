Un hombre resultó con varias lesiones tras lanzarse de su motocicleta cuando se percató de que un automóvil le impactaría al presuntamente realizarle corte de circulación.

El motociclista narra que circulaba sobre la avenida Díaz Mirón cuando un automóvil de color blanco se le cerró y, para evitar que este terminara arrollándolo, optó por lanzarse de su motocicleta.

Derivado de haber realizado esta maniobra, el motociclista resultó con lesiones menores en las piernas y en los brazos, las cuales fueron atendidas por técnicos en urgencias médicas.

Minutos más tarde, elementos de policía y tránsito municipal arribaron al lugar donde se registró el percance y atendieron el accidente para llevar a cabo el deslinde correspondiente de responsabilidades.