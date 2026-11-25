Se registró un aparatoso choque múltiple entre tres vehículos, incluida una motocicleta, sobre el Periférico Ecológico a la altura del Boulevard Forjadores, en la zona conurbada de Puebla.

Este accidente ocurrió durante la fuerte lluvia que cayó la tarde de este martes 24 de noviembre de 2026 en la capital poblana y sus alrededores, afectando la visibilidad de los conductores.

De acuerdo con los primeros reportes, la carambola fue ocasionada por el motociclista, quien se impactó contra un automóvil, mismo que chocó por alcance a un tercero.

En otro caso, un motociclista sufrió una fractura expuesta tras caer de su unidad sobre la carretera Tlachichuca-San Miguel Zoapan en el estado de Puebla.

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Al lugar de los hechos llegaron cuerpos de emergencias quienes valoraron al afectado, y ante la gravedad de las lesiones sufridas lo trasladaron a un hospital para recibir atención especializada.

Con información de N+

GMAZ