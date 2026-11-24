Amanece con presencia de llovizna en algunos sectores de la zona metropolitana de Monterrey con temperaturas de 11˚C a 13˚C, cielo nublado y buena calidad del aire. Durante la madrugada se presentó una tormenta pasajera con lluvia fuerte justo después de medianoche.

Al mezclarse la inyección del aire ártico que impulsa al frente frío número 8 de la temporada con humedad del Golfo de México ha provocado lluvias y tormentas durante la madrugada del lunes y los primeros minutos del martes.

Para este día martes, las condiciones de cielo se mantendrán muy nublado y con un muy corto avance en el termómetro, solamente incrementaría a 15C˚ al medio día, aunque no hay grandes probabilidades de lluvia para el resto del día, así que tendremos un día ligeramente frío en Monterrey.

Se espera que el frente frío número 8 de la temporada se estacione, cubriendo al norte, noreste, oriente, centro y parte del sureste con su masa de aire ártico por lo que las temperaturas se mantendrán debajo de los 15˚C. Un centro de Alta Presión se aproximará al centro y sur de Texas, acentuando la inyección de aire frío, provocando que las temperaturas mínimas se vayan por debajo de los 10˚ para los siguientes días.

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Las mínimas esperadas para el miércoles pudieran alcanzar 9˚C, para el jueves 7˚C, y 9˚C para el viernes. Las máximas y las condiciones de cielo tendrán variaciones, esperando un día medio nublado a soleado para mañana miércoles con máxima de 17˚C, nuevamente nublado el jueves con máxima de 14˚C y muy nublado para el viernes con 15˚C.

A partir del sábado vendrán varios días de cielo soleado con máximas por arriba de los 20˚C y se alejarán las probabilidades de lluvia.

Con información de Mauro Morales | N+

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