La Selección Mexicana Sub-17 consiguió su segunda victoria en el Mundial de Qatar 2026 tras golear 4-0 a Camerún, resultado con el que aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final. El equipo dirigido por Jürgen Castañeda llegó a seis puntos y se colocó como líder del Grupo K.

Los goles del conjunto mexicano fueron obra de Miguel Rivera, al minuto 51, y Adán Sánchez, al 57. Gerson Gutiérrez completó la goleada con un doblete a los minutos 75 y 81.

Después de conseguir su clasificación a la siguiente ronda, la Selección Mexicana todavía tendrá un compromiso pendiente en la fase de grupos. Su próximo rival será Venezuela, equipo al que enfrentará el viernes 27 de noviembre a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

El conjunto nacional forma parte del Grupo K, junto con Rumania, Camerún y Venezuela. En este sector, cada selección disputa tres encuentros antes de avanzar a la ronda de eliminación directa.

¿Cómo se Juega el Mundial Sub-17 de Qatar 2026?

Esta edición del torneo cuenta con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. De acuerdo con el formato establecido por la FIFA, avanzan a dieciseisavos de final los dos primeros lugares de cada sector y los ocho mejores terceros.

Desde 2025, el Mundial Sub-17 se disputa anualmente y Qatar será sede de la competencia hasta 2029.