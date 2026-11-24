México Golea a Camerún y Asegura Pase a Siguiente Ronda del Mundial Sub-17
La selección nacional continúa con paso firme en el torneo que se disputa en Qatar
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La Selección Mexicana Sub-17 consiguió su segunda victoria en el Mundial de Qatar 2026 tras golear 4-0 a Camerún, resultado con el que aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final. El equipo dirigido por Jürgen Castañeda llegó a seis puntos y se colocó como líder del Grupo K.
Los goles del conjunto mexicano fueron obra de Miguel Rivera, al minuto 51, y Adán Sánchez, al 57. Gerson Gutiérrez completó la goleada con un doblete a los minutos 75 y 81.
Después de conseguir su clasificación a la siguiente ronda, la Selección Mexicana todavía tendrá un compromiso pendiente en la fase de grupos. Su próximo rival será Venezuela, equipo al que enfrentará el viernes 27 de noviembre a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.
El conjunto nacional forma parte del Grupo K, junto con Rumania, Camerún y Venezuela. En este sector, cada selección disputa tres encuentros antes de avanzar a la ronda de eliminación directa.
Esta edición del torneo cuenta con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. De acuerdo con el formato establecido por la FIFA, avanzan a dieciseisavos de final los dos primeros lugares de cada sector y los ocho mejores terceros.
Desde 2025, el Mundial Sub-17 se disputa anualmente y Qatar será sede de la competencia hasta 2029.