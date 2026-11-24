Si vas a viajar por carretera este martes, considera que la autopista México-Puebla se encuentra cerrada en ambos sentidos debido a un bloqueo en Río Frío, municipio de Ixtapaluca, Estado de México (Edomex); esto exigen.

El cierre en una de las vialidades primordiales para llegar a la Ciudad de México (CDMX) se encuentra paralizado desde hace unos momentos, ya que un grupo de personas lleva a cabo una manifestación.

Para su protesta usan varios vehículos que atravesaron en ambos sentidos de la carretera México-Puebla, así como llantas. En la zona ya se registra además una ligera lluvia.

Debido a este cierre en la México-Puebla, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) emitió un aviso de alerta para que las personas tomen sus precauciones.

"Aut. México-Puebla, km 63. Registra cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes", informó la dependencia federal.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Bloqueo en la México-Puebla: Manifestantes Incendian Llantas a la Altura de Río Frío

¿Por qué está cerrada la Autopista México-Puebla hoy?

El cierre en la México-Puebla es por un bloqueo a cargo de habitantes del pueblo de Río Frío, quienes exigen a las autoridades que atiendan sus demandas y aceleren las investigaciones relacionadas con una presunta privación de la libertad de una vecina.

Al no tener noticias de la mujer decidieron tomar la autopista para que les hagan caso y se localice lo antes posible a la persona que está desaparecida.

Los manifestantes aseguran que no se retiraran del punto hasta que se den a conocer avances reales en las investigaciones o se encuentre a la vecina. Por lo tanto, se prevé que el cierre se prolongue varias horas más.

"¿Por qué no protestan en alguna dependencia de gobierno, los afectados siempre somos los que transitamos en la autopista?", compartió en redes sociales uno de los conductores afectados.

La autopista México-Puebla constantemente se ve envuelta en cierres y bloqueos, ya que al tratarse de una carretera que conecta a varias entidades con la CDMX, las afectaciones son serias, principalmente a las personas usuarias del transporte público y camiones de carga.

Foto: Redes

¿Cuáles son las alternativas viales por cierre en la México-Puebla?

Si tenías planeado usar la autopista México-Puebla para llegar a tu destino, considera que está afectada por un bloqueo. Las personas inconformes ya quemaron llantas y se alistan para colocar carpas.

Las alternativas viales por el cierre de la carretera México-Puebla son:

Circuito Exterior Mexiquense (CEM)

Av. Tláhuac y Chalco

Vialidades locales de Valle de Chalco, Puente Tlapacoya y Puente Blanco

EPP